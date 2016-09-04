美網》女網第一人！小威廉絲奪大滿貫第307勝

2016/09/04 07:07

小威廉絲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕地主女單頭號種子小威廉絲（Serena Williams）今天以，6：2、6：3直落二擊敗世界第47、瑞典好手拉森（Johanna Larsson），晉級美網女單16強，這一勝也是他生涯大滿貫第307勝利，超越「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova），成為大滿貫最多勝的女將。

小威大滿貫第307勝到手，也追平瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer）所保持的公開年代大滿貫最多307勝紀錄。

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