中職》三振林智勝特別開心 王溢正：因為感情好
2016/09/04 07:52
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「姐姐」王溢正昨天在與中信兄弟的比賽中，繳出6.2局失3分（1責失）、飆8K的優質先發，賽後談到連續三振林智勝、蔣智賢，姐姐笑說，因為和他們感情好，所以K掉他們時特別有感覺。
王溢正昨天前6局投完未失分，在7局上半時遭遇亂流，觸身球加上接連安打及失誤，失掉3分，但整體而言狀況不錯， 賽後總教練洪一中也稱讚他，「今天控球改善許多」。
談到4局上半連續三振林智勝及蔣智賢，王溢正笑說因為和他們感情特別好，在場上解決他們特別有感覺。
王溢正。（記者陳志曲攝）
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