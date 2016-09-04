美網》輕取美俄聯軍 詹詠然挺進混雙8強

2016/09/04 08:28

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球女將詹詠然與塞爾維亞搭擋辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic），在混合雙打第2輪比賽中，以6：1、6：2輕取俄羅斯庫德亞芙塞娃（Alla Kudryavtseva）／美國李賓斯基（Scott Lipsky）組合，一舉挺進8強。

詹詠然（右）與搭檔辛蒙尼奇（左）。（資料照，劉雪貞提供）

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