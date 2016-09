MLB》邦賈納飆10K技壓阿里耶塔 本季第14勝到手（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕王牌對決!巨人強投邦賈納(Madison Bumgarner)今在客場對決小熊賽揚強投阿里耶塔(Jake Arrieta),他主投6局飆10K失2分,技壓阿里耶塔的6局失3分(2分責失)7三振,巨人終場以3:2擊敗小熊,邦賈納收下本季第14勝。

阿里耶塔雖然今天只讓巨人敲出4支安打,但首局因隊友傳球失誤掉分,4局上一三壘有人,被努內茲(Eduardo Nunez)擊出適時安打再掉1分,而6局上投出暴投再丟1分,而邦賈納前4局僅被敲1支安打,完全壓制小熊打線,但是5、6兩局遭遇亂流,先是被巴耶茲(Javier Baez)、阿里耶塔連續敲安各掉1分,小熊下個半局靠著2支安打和1次觸身球保送形成滿壘,貝茲擊出高飛犧牲打,追到2:3落後。

巨人牛棚投手7局後傾巢而出,最終順利守下戰局,以3:2險勝。邦賈納主投6局飆10K挨5安失2分,拿下本季第14勝,阿里耶塔6局挨4安失3分,2分為責失分,另有7K和2次四壞球保送,吞下本季第6敗。