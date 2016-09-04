MLB》邦賈納飆10K技壓阿里耶塔 本季第14勝到手（影音）
2016/09/04 09:00
〔記者張浩群／綜合報導〕王牌對決！巨人強投邦賈納（Madison Bumgarner）今在客場對決小熊賽揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta），他主投6局飆10K失2分，技壓阿里耶塔的6局失3分（2分責失）7三振，巨人終場以3：2擊敗小熊，邦賈納收下本季第14勝。
阿里耶塔雖然今天只讓巨人敲出4支安打，但首局因隊友傳球失誤掉分，4局上一三壘有人，被努內茲（Eduardo Nunez）擊出適時安打再掉1分，而6局上投出暴投再丟1分，而邦賈納前4局僅被敲1支安打，完全壓制小熊打線，但是5、6兩局遭遇亂流，先是被巴耶茲（Javier Baez）、阿里耶塔連續敲安各掉1分，小熊下個半局靠著2支安打和1次觸身球保送形成滿壘，貝茲擊出高飛犧牲打，追到2：3落後。
巨人牛棚投手7局後傾巢而出，最終順利守下戰局，以3：2險勝。邦賈納主投6局飆10K挨5安失2分，拿下本季第14勝，阿里耶塔6局挨4安失3分，2分為責失分，另有7K和2次四壞球保送，吞下本季第6敗。
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