奧運》京奧鐵餅銀牌藥檢未過 但獎牌早被她賣了...

芭里奧絲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年北京奧運鐵餅銀牌得主芭里奧絲（Yarelys Barrios），日前被驗出當年服用禁藥，該屆奧運的成績也被國際奧會取消，並追回獎牌，但後來發現，獎牌早被芭里奧絲拿去網路上拍賣。

國際奧會在今年里約奧運前，以新的科技重新檢驗前兩屆奧運藥檢樣本，不少選手被驗出當時使用禁藥，古巴選手芭里奧絲也是其中之一，他在2008年北京奧運時的藥檢樣本，對禁藥乙醯唑胺（Acetazolamide）部分呈現陽性反應。

國際奧會決定取消芭里奧絲的成績，並追回獎牌，但意外發現芭里奧絲於今年奧運前，早就把獎牌上網賣出，最後買主以新台幣約37萬元得標。