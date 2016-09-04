MLB》國聯單月最佳球員出爐 放眼年度MVP
2016/09/04 10:48
布萊恩。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）和韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）本月分別拿下國聯單月球員和最佳投手，是角逐年度MVP的熱門人選。
布萊恩本月出賽27場，打下0.383/0.472/0.748的好成績，同時累計擊出10轟、22打點，長打率國聯第1，全壘打數和上壘率排名第2，打擊率排名第3，打點數則是並列第7。
布萊恩也是最被看好能夠拿下今年國聯年度MVP的人選之一，他曾在大學時期拿下金釘鞋獎，並在2015年獲選為美聯最佳新人。
韓德瑞克斯。（美聯社）
韓德瑞克斯本月也表現優異，先發6場有4場勝投沒有敗投，防禦率1.28，上壘率0.780。本季累積登板26場25場先發，13勝7敗且有2次完投，防禦率僅2.09。
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