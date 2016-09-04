NBA》亞洲行學做春捲 柯瑞談輸掉G7：氣自己

柯瑞前往廣州學做點心跟春捲。（取自柯瑞推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近日造訪亞洲，昨天在廣州化身廚師學做點心及春捲，9月6日將旋風訪台。

柯瑞近日前往中國出席活動，所到之處受到當地球迷歡迎，不僅前往瀋陽參加籃球訓練營，還到廣州學做春捲及點心，他也樂得在推特上跟大家分享心情。

此外，柯瑞日前受訪談到總冠軍戰第7場失利，「我有點氣自己，但這也是另一種動力，一種讓我們重回球場、為下個球季努力的動力」。即便連兩屆拿下聯盟MVP，柯瑞認為自己並非百分之百完美，「能夠幫助球隊拿下勝利才是最重要的」，柯瑞表示他還有努力的空間。

柯瑞預計在9月6日造訪台灣，並且前往新莊體育館參與活動。

柯瑞前往瀋陽出席籃球訓練營。（取自柯瑞推特）