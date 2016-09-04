MLB》23場11轟史上最快 桑契斯囊括單月最佳球員、新人

桑契斯。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕洋基菜鳥捕手桑契斯（Gary Sanchez）8月初登大聯盟就砲聲隆隆，寫下生涯前23場敲11轟的恐怖紀錄，他也一舉囊括美聯8月的最佳球員和最佳新人獎，並成為大聯盟史上首位單月奪下這兩個獎座的捕手。

桑契斯自從8月4日初登板以來，出賽24場，繳出11轟21分打點的恐怖數據，打擊率高達3成89，長打率是驚人的8成32，高居美聯第一，上壘率4成58則排美聯第2。

桑契斯除了成為洋基隊史首位在單月敲出10轟的新秀，也是大聯盟自1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥。