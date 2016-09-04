MLB》哈斯默敲超前2分砲 開心與建仔撞胸慶祝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天以5：2擊敗老虎，中止近期的三連敗，當家重砲哈斯默（Eric Hosmer）在4局下敲出超前的右外野2分砲，本季第20轟出爐，成為球隊的致勝功臣。哈斯默繞完壘包回休息室與隊友相繼擊掌慶祝，旅美投手王建民也不例外，哈斯默還主動加碼與建仔撞胸慶祝。

皇家投手范屈拉（Yordano Ventura）今繳出優質先發，主投6局挨6安失1分，另有6次四壞球保送和2次三振，奪下本季第10勝；老虎先發投手富爾默（Michael Fulmer）主投6局被敲7安失3分，飆4K和1次四壞球保送，吞下本季第6敗。

而皇家終結者戴維斯（Wade Davis）昨天傷癒復出砸鍋，但他今天一雪前恥，在一壘有人時，連續送出2次三振，奪下本季第22次救援成功。王建民因右肱二頭肌發炎，1日被放入15天傷兵名單，預計9月中旬重返大聯盟。