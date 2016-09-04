MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅人隊漢米爾頓（Billy Hamilton）以快腿聞名大聯盟，不過今天在與紅雀的比賽中，跑壘時卻意外遭到一壘審「攔截」，本來他有機會靠著對手爆傳上2壘，與一壘審相撞後只能無奈停在1壘，不過處於領先的紅人並未受到太大影響，最後仍以9：1擊敗紅雀。

7局下半，漢米爾頓擊出投手前滾地球，但紅雀投手索柯洛維奇（Miguel Socolovich）攔下球後，卻丟出大爆傳，漢彌爾頓眼看機不可失，繞過1壘後直奔2壘，卻與閃躲不及的一壘審撞個正著，漢彌爾頓只能無奈回到1壘。

不過這個跑壘也未對紅人造成太大傷害，7局下半R.卡布雷拉（Ramon Cabrera）關鍵安打，幫助球隊攻下2分，8局下半紅人再吞5分大局，終場以9：1擊敗紅雀。

漢彌爾頓（右）與隊友沃托（左）擊掌慶祝。（美聯社）