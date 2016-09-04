MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）
2016/09/04 10:28
〔體育中心／綜合報導〕紅人隊漢米爾頓（Billy Hamilton）以快腿聞名大聯盟，不過今天在與紅雀的比賽中，跑壘時卻意外遭到一壘審「攔截」，本來他有機會靠著對手爆傳上2壘，與一壘審相撞後只能無奈停在1壘，不過處於領先的紅人並未受到太大影響，最後仍以9：1擊敗紅雀。
7局下半，漢米爾頓擊出投手前滾地球，但紅雀投手索柯洛維奇（Miguel Socolovich）攔下球後，卻丟出大爆傳，漢彌爾頓眼看機不可失，繞過1壘後直奔2壘，卻與閃躲不及的一壘審撞個正著，漢彌爾頓只能無奈回到1壘。
不過這個跑壘也未對紅人造成太大傷害，7局下半R.卡布雷拉（Ramon Cabrera）關鍵安打，幫助球隊攻下2分，8局下半紅人再吞5分大局，終場以9：1擊敗紅雀。
漢彌爾頓（右）與隊友沃托（左）擊掌慶祝。（美聯社）
相關新聞
- MLB》23場11轟史上最快 桑契斯囊括單月最佳球員、新人
- MLB》邦賈納飆10K技壓阿里耶塔 本季第14勝到手（影音）
- 殷仔2局模擬賽 狀況令人放心
- MLB》陳偉殷模擬賽2局34球 對決當家大砲鮑爾
- MLB》內野飛球全力衝 但雙城薛佛跑到吃土（影音）
推薦新聞
-
中職Live》犀獅戰 林政賢對決布魯斯2016/09/04 12:55
-
MLB》紅襪上原浩治有望回歸 先發萊特恐進傷兵2016/09/04 12:04
-
MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）2016/09/04 10:28
-
美網》輕取美俄聯軍 詹詠然挺進混雙8強2016/09/04 08:28
-
中職》三振林智勝特別開心 王溢正：因為感情好2016/09/04 07:52