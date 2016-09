MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅人隊漢米爾頓(Billy Hamilton)以快腿聞名大聯盟,不過今天在與紅雀的比賽中,跑壘時卻意外遭到一壘審「攔截」,本來他有機會靠著對手爆傳上2壘,與一壘審相撞後只能無奈停在1壘,不過處於領先的紅人並未受到太大影響,最後仍以9:1擊敗紅雀。

7局下半,漢米爾頓擊出投手前滾地球,但紅雀投手索柯洛維奇(Miguel Socolovich)攔下球後,卻丟出大爆傳,漢彌爾頓眼看機不可失,繞過1壘後直奔2壘,卻與閃躲不及的一壘審撞個正著,漢彌爾頓只能無奈回到1壘。

不過這個跑壘也未對紅人造成太大傷害,7局下半R.卡布雷拉(Ramon Cabrera)關鍵安打,幫助球隊攻下2分,8局下半紅人再吞5分大局,終場以9:1擊敗紅雀。

漢彌爾頓(右)與隊友沃托(左)擊掌慶祝。(美聯社)