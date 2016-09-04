MLB》朗神今敲2安 費南德茲遭狙擊馬林魚吞敗

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）今先發對決印地安人遭狙擊，主投5.2局被敲出12安，失7分（6責失），加上隊友打擊遭對方先發鮑爾（Trevor Bauer）壓制，全場僅擠出4支安打，也發生3次失誤，終場馬林魚以3：8不敵印地安人。

馬林魚首局靠著耶利奇（Christian Yelich）關鍵2壘安打，加上迪崔奇（Derek Dietrich）高飛犧牲打先馳得點；1局下半，印地安人展開反攻，奇普尼斯（Jason Kipnis）的兩分砲，讓兩隊僅剩1分差。

費南德茲此役未能有效壓制對手打線，2局下半，印第安人連兩支2壘安打追平比數，3局下半又攻下2分取得領先，最後就以8：3擊退馬林魚。印第安人投手鮑爾此役則繳出8.1局失3分的優質先發，全場僅被擊出4支安打。

此外，鈴木一朗今天擔任先發右外野手、打第2棒，總計3打數2安打，並獲得1次保送，跑回1分，生涯安打數來到3015支。

鈴木一朗。（美聯社）

費南德茲。（美聯社）