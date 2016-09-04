U18》中國總教練王偉 談中國青棒發展

中國隊教練團。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕昨天嚇出台灣隊一身冷汗的中國隊，預賽時對南韓也僅2分之差輸球，小球員表現令人刮目相看。中國隊本屆亞青由現役老將王偉執掌總教練兵符，他也道出目前中國青棒發展及困境。

王偉說，目前中國隊學生棒球有美國大聯盟體系教練幫助，但青棒選材上有其侷限性，主因青年運動員有許多運動項目可選擇，好球員可能不一定朝棒球項目發展。今年亞青陣容中，中國隊共6位球員參與MLB訓練營，昨對台灣隊先發投手宮海成就是其中之一。

38歲的王偉仍是現役球員，2013年起執教中國國內青棒，也有機會代表中國出征明年經典賽。王偉說，自認為打球比教球有趣，若國家有需要，很有意願再戰經典賽。