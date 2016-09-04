中職Live》犀牛再吞3分 暫以11分領先獅隊

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 0 0 0 0 0 2 1 犀 7 0 2 3 12 16 1

第五局

第四局

4局下半，陳凱倫獲四壞保送，方克偉內野安打，胡金龍擊出帶有2分打點安打，張建銘安打，形成1、3壘有人，林益全安打，犀牛再攻下1分。

第三局

3局下半，方克偉深遠安打，李宗賢安打，形成1、3壘有人，投手暴投，犀牛再下一城，布魯斯隨後解決胡金龍、張建銘，林哲瑄擊出內野滾地球，布魯斯發生暴傳，跑者攻占1、3壘，獅隊換上王玉譜接替投球。

林益全擊出內野安打，帶有1分打點，高孝儀獲四壞保送，犀牛再度攻占滿壘，但留下殘壘未得分。

3局上半，統一獅一度攻占滿壘，但未能得分。

第一局

1局下半，胡金龍、張建銘、林哲瑄接連安打，犀牛攻占滿壘，林益全穿越安打帶有2分打點。高孝儀短打，造成布魯斯傳球失誤，跑者回本壘得分，形成1、3壘有人，陳凱倫擊出滾地球，送回3壘跑者，犀牛攻下第4分。

方克偉獲四壞保送，形成1、2壘有人，李宗賢安打，生涯首安出爐，帶有2分打點，胡金龍再擊出安打，犀牛再攻下1分。

先發打序

獅 棒次 犀 林 志 祥 2B 1 胡 金 龍 LF 羅 國 龍 CF 2 張 建 銘 DH 潘 武 雄 DH 3 林 哲 瑄 CF 高 國 慶 1B 4 林 益 全 1B 劉 芙 豪 RF 5 高 孝 儀 RF 鄭 鎧 文 LF 6 林 威 廷 2B 蘇 智 傑 3B 7 陳 凱 倫 SS 林 志 賢 C 8 方 克 偉 C 潘 彥 廷 SS 9 李 宗 賢 3B 先發投手