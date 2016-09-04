中職Live》犀牛再吞3分 暫以11分領先獅隊

2016/09/04 14:56

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

2

1

7

0

2

3

 

 

 

 

 

12

16

1

第五局

第四局

4局下半，陳凱倫獲四壞保送，方克偉內野安打，胡金龍擊出帶有2分打點安打，張建銘安打，形成1、3壘有人，林益全安打，犀牛再攻下1分。

第三局

3局下半，方克偉深遠安打，李宗賢安打，形成1、3壘有人，投手暴投，犀牛再下一城，布魯斯隨後解決胡金龍、張建銘，林哲瑄擊出內野滾地球，布魯斯發生暴傳，跑者攻占1、3壘，獅隊換上王玉譜接替投球。

林益全擊出內野安打，帶有1分打點，高孝儀獲四壞保送，犀牛再度攻占滿壘，但留下殘壘未得分。

3局上半，統一獅一度攻占滿壘，但未能得分。

第一局

1局下半，胡金龍、張建銘、林哲瑄接連安打，犀牛攻占滿壘，林益全穿越安打帶有2分打點。高孝儀短打，造成布魯斯傳球失誤，跑者回本壘得分，形成1、3壘有人，陳凱倫擊出滾地球，送回3壘跑者，犀牛攻下第4分。

方克偉獲四壞保送，形成1、2壘有人，李宗賢安打，生涯首安出爐，帶有2分打點，胡金龍再擊出安打，犀牛再攻下1分。

先發打序

棒次

林 志 祥 2B

1

胡 金 龍 LF

羅 國 龍 CF

2

張 建 銘 DH

潘 武 雄 DH

3

林 哲 瑄 CF

高 國 慶 1B

4

林 益 全 1B

劉 芙 豪 RF

5

高 孝 儀 RF

鄭 鎧 文 LF

6

林 威 廷 2B

蘇 智 傑 3B

7

陳 凱 倫 SS

林 志 賢 C

8

方 克 偉 C

潘 彥 廷 SS

9

李 宗 賢 3B

 

先發投手

 

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.