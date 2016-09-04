中職Live》犀牛再吞3分 暫以11分領先獅隊
2016/09/04 14:56
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第五局
第四局
4局下半，陳凱倫獲四壞保送，方克偉內野安打，胡金龍擊出帶有2分打點安打，張建銘安打，形成1、3壘有人，林益全安打，犀牛再攻下1分。
第三局
3局下半，方克偉深遠安打，李宗賢安打，形成1、3壘有人，投手暴投，犀牛再下一城，布魯斯隨後解決胡金龍、張建銘，林哲瑄擊出內野滾地球，布魯斯發生暴傳，跑者攻占1、3壘，獅隊換上王玉譜接替投球。
林益全擊出內野安打，帶有1分打點，高孝儀獲四壞保送，犀牛再度攻占滿壘，但留下殘壘未得分。
3局上半，統一獅一度攻占滿壘，但未能得分。
第一局
1局下半，胡金龍、張建銘、林哲瑄接連安打，犀牛攻占滿壘，林益全穿越安打帶有2分打點。高孝儀短打，造成布魯斯傳球失誤，跑者回本壘得分，形成1、3壘有人，陳凱倫擊出滾地球，送回3壘跑者，犀牛攻下第4分。
方克偉獲四壞保送，形成1、2壘有人，李宗賢安打，生涯首安出爐，帶有2分打點，胡金龍再擊出安打，犀牛再攻下1分。
先發打序
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獅
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棒次
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犀
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林 志 祥 2B
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1
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胡 金 龍 LF
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羅 國 龍 CF
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2
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張 建 銘 DH
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潘 武 雄 DH
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3
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林 哲 瑄 CF
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高 國 慶 1B
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4
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林 益 全 1B
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劉 芙 豪 RF
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5
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高 孝 儀 RF
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鄭 鎧 文 LF
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6
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林 威 廷 2B
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蘇 智 傑 3B
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7
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陳 凱 倫 SS
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林 志 賢 C
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8
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方 克 偉 C
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潘 彥 廷 SS
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9
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李 宗 賢 3B
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先發投手
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