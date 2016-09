MLB》天使驚天3連轟 普侯斯588轟獨居史上第9

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕天使今天砲聲隆隆,全場共擊出5發全壘打,卡胡(Kole Calhoun)、普侯斯(Albert Pujols)單場雙響砲,兩人更在首局與「鱒魚」楚奧特(Mike Trout)演出「back-to-back-to-back」3連轟,單局灌6分奠勝基,終場以10比3大勝水手。

水手先發投手沃克(Taijuan Walker)首局僅解決2個人次就被KO下場,卡胡、楚奧特、普侯斯「背靠背靠背」接連開轟灌4分,隨後再靠著3支安打和1次失誤再添2分,首局就轟下6分,雖然水手下個半局靠著古提耶瑞茲(Franklin Gutierrez)的全壘打,追回2分,但天使前4局皆有攻勢,普侯斯、卡胡分別在3、4局再開轟,兩人此役雙雙繳出單場雙響砲,並灌進3分打點,天使終場就以10:3輕鬆獲勝。值得一提的是,普侯斯生涯全壘打數已累積588轟,獨居全壘打榜史上第9名。

天使菜鳥先發史卡格(Tyler Skaggs)今先發6局被敲8支安打失3分,另有7次三振和1次四壞球保送,奪下本季第3勝;水手先發沃克主投0.2局挨6安失5分,吞下本季第10敗。