MLB》天使驚天3連轟 普侯斯588轟獨居史上第9

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〔記者張浩群／綜合報導〕天使今天砲聲隆隆，全場共擊出5發全壘打，卡胡（Kole Calhoun）、普侯斯（Albert Pujols）單場雙響砲，兩人更在首局與「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）演出「back-to-back-to-back」3連轟，單局灌6分奠勝基，終場以10比3大勝水手。

水手先發投手沃克（Taijuan Walker）首局僅解決2個人次就被KO下場，卡胡、楚奧特、普侯斯「背靠背靠背」接連開轟灌4分，隨後再靠著3支安打和1次失誤再添2分，首局就轟下6分，雖然水手下個半局靠著古提耶瑞茲（Franklin Gutierrez）的全壘打，追回2分，但天使前4局皆有攻勢，普侯斯、卡胡分別在3、4局再開轟，兩人此役雙雙繳出單場雙響砲，並灌進3分打點，天使終場就以10：3輕鬆獲勝。值得一提的是，普侯斯生涯全壘打數已累積588轟，獨居全壘打榜史上第9名。

天使菜鳥先發史卡格（Tyler Skaggs）今先發6局被敲8支安打失3分，另有7次三振和1次四壞球保送，奪下本季第3勝；水手先發沃克主投0.2局挨6安失5分，吞下本季第10敗。