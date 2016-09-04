MLB》勝投王波瑟羅奪19勝 紅襪並列東區第一

波瑟羅今日對戰運動家好投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日紅襪作客運動家，先發投手波瑟羅（Rick Porcello）前5局用球數精簡，讓運動家15上15下沒有打出安打，也未投出保送或觸身，本有望挑戰生涯首場完全比賽，可惜6局被敲出1安粉碎美夢。

拉米瑞茲擊出陽春砲，本季第20轟。（美聯社）

好在紅襪打線堅強，第1局便由火燙新秀貝茲（Mookie Betts）擊出2分二壘安領先，同時也讓貝茲拿下本季第100打點，為菜鳥球季驚人紀錄再添一筆。第3局拉米瑞茲（Hanley Ramirez）首先開轟，擊出個人本季第20支全壘打，也為紅襪再拿下1分；接著紅襪打線連續出擊，第3局總共拿下7分，第8、第9局又再各補上1分，終場以11：2大勝運動家。

波瑟羅此役主投7局，雖失2分仍拿下勝投，連續5場登板皆拿下勝利，19勝穩坐聯盟勝投王寶座。本戰之後紅襪勝率來到0.563，與藍鳥並列美聯東區第1，想必將在剩下1個月的賽期中激烈廝殺爭奪龍頭寶座。