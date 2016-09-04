中職》李宗賢連兩場先發守三壘 生涯首安出爐
2016/09/04 13:44
李宗賢生涯首安出爐。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今天在新莊球場進行獅犀牛雙重戰，午場犀牛隊菜鳥李宗賢連兩場擔任先發三壘手、打第9棒，他在首局就擊出帶有2打點的二壘安打，生涯首安出爐。
昨天李宗賢單場3支0，且都是二游方向滾地球出局，包含1次雙殺打，賽前他說，「要說緊張其實也還好，但還是有一點壓力，現階段先做好選球，力求上壘。」話才剛說完沒多久，今天李宗賢就擊出生涯首安。
從業餘跨進職棒，比較投手的不同，李宗賢認為，職棒投手在投球位置和策略上都很好，失投較少，他會想辦法去適應。
近期犀牛隊湧現傷兵潮，李宗賢也成為本季陣中第8位先發三壘手，另7人為于孟雄、林瑋恩、陽冠威、張定揚、黃智培、楊承駿、陳凱倫。
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