MiLB》本季首盜出爐！張進德猛打賞打擊率回3成

張進德。（資料照，記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕旅美小將今天有5人在小聯盟出賽，海盜2A捕手張進德繳出猛打賞，並盜出本季第一盜，打擊率回升3成04，而釀酒人3A投手王維中和印地安人1A投手江少慶雙雙吞下敗投。

張進德今對上巨人2A，擔任先發第5棒，4打數敲出3安打，包括1支二壘安打，並在2局上盜壘成功，這是他本季第1次盜壘成功，生涯共累積7次盜壘，打擊率也從2成94升至3成04。

王維中今天先發出戰小熊3A，主投4.2局被敲7支安打失5分，另有4次三振和1次四壞球保送，終場球隊以1：5落敗，王維中也吞下本季3A的第3敗，陷入3連敗低潮當中。江少慶面對藍鳥1A投出6局失3分的優質先發，另有5次三振和3次四壞球保送，但隊友火力熄火，終場以0：6輸球，江少慶也吞下本季第12敗。

王維中。（擷取小聯盟官網）

紅襪2A的林子偉4打數1安打，與江少慶同隊的朱立人打擊則是繳了白卷，3打數無安打，被三振一次，打擊率滑落至2成56。