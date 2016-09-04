中職》鄭鎧文吞老K 單季被三振106次史上最多
2016/09/04 14:46
統一鄭鎧文。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅新秀強打鄭鎧文，今天獅犀牛雙重賽午場首戰，4局上第2打席他慘遭對方先發投手林政賢三振，吞下本季第106K，打破2010年由林智勝所保持單季被三振105次的聯盟紀錄。
2010年林智勝出賽117場，總計443打數吞下105K，今天是鄭鎧文第91場出賽，第323打數吞下106K，比林智勝整整少了120打數，就破了中職單季個人被三振最多次的紀錄，平均每3打數被三振1次。
接下來獅隊還有20場例行賽要打，鄭鎧文被三振次數有可能再攀高。雖然鄭鎧文被三振次數偏高，不過他的長打能力不俗，本季已敲出21轟，長打率破5成。
相關新聞
推薦新聞
-
中職》防禦率終於降到個位數 彭識穎表現漸入佳境2016/09/04 16:52
-
中職》鄭鎧文吞老K 單季被三振106次史上最多2016/09/04 14:46
-
MLB》勝投王波瑟羅奪19勝 紅襪並列東區第一2016/09/04 14:27
-
中職》李宗賢連兩場先發守三壘 生涯首安出爐2016/09/04 13:44
-
MLB》天使驚天3連轟 普侯斯588轟獨居史上第92016/09/04 13:08