中職》鄭鎧文吞老K 單季被三振106次史上最多

統一鄭鎧文。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅新秀強打鄭鎧文，今天獅犀牛雙重賽午場首戰，4局上第2打席他慘遭對方先發投手林政賢三振，吞下本季第106K，打破2010年由林智勝所保持單季被三振105次的聯盟紀錄。

2010年林智勝出賽117場，總計443打數吞下105K，今天是鄭鎧文第91場出賽，第323打數吞下106K，比林智勝整整少了120打數，就破了中職單季個人被三振最多次的紀錄，平均每3打數被三振1次。

接下來獅隊還有20場例行賽要打，鄭鎧文被三振次數有可能再攀高。雖然鄭鎧文被三振次數偏高，不過他的長打能力不俗，本季已敲出21轟，長打率破5成。