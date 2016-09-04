中職Live》兄弟失誤止血慢 猿5分領先

2016/09/04 18:37

 

1

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4

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6

7

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9

R

兄弟

0

1

0

0

 

 

 

 

 

1

5

2

桃猿

2

0

4

 

 

 

 

 

6

7

0

第三局

3下，林智平安打，王柏融再敲一長打送回1打點，林泓育也適時敲出1分打點安打，接著陳俊秀高飛犧牲打、劉時豪左外野飛球造成野手失誤，Lamigo單局添4分，6：1領先。

林智平敲安。（記者陳志曲攝）

林智平快腿跑上二壘。（記者陳志曲攝）

王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）

王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）

林泓育安打。（記者陳志曲攝）

周思齊接球失誤，讓桃猿再下一城。（記者陳志曲攝）

Lamigo單局灌進4分。（記者陳志曲攝）

第二局

2上，王勝偉兩出局後敲長打，並趁暴投上三壘，陳家駒左外野安打，帶有1分打點，兄弟追回1分，1：2落後。

第一局

1下，陽耀勳安打，王柏融中外野長打，桃猿開局就得分，朱育賢也補上安打送回王柏融，Lamigo 2：0領先。

王柏融首局敲二壘打。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲安送回王柏融。（記者陳志曲攝）

先發打序

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿
張正偉 RF

1

 陽耀勳 RF
陳子豪 CF

2

 林智平 3B

周思齊 LF

3

 王柏融 CF

林智勝 1B

4

 林泓育 DH

蔣智賢 3B

5

 朱育賢 LF

彭政閔 DH

6

 陳俊秀 1B

王勝偉 SS

7

 劉時豪　C

陳家駒　C

8

 郭修延 SS

潘萣翔 2B

9

 馮健庭 2B

 鄭凱文

先發投手

 泰霸

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