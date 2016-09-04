中職Live》兄弟失誤止血慢 猿5分領先
2016/09/04 18:37
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兄弟
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桃猿
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第三局
3下，林智平安打，王柏融再敲一長打送回1打點，林泓育也適時敲出1分打點安打，接著陳俊秀高飛犧牲打、劉時豪左外野飛球造成野手失誤，Lamigo單局添4分，6：1領先。
林智平敲安。（記者陳志曲攝）
林智平快腿跑上二壘。（記者陳志曲攝）
王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）
王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）
林泓育安打。（記者陳志曲攝）
周思齊接球失誤，讓桃猿再下一城。（記者陳志曲攝）
Lamigo單局灌進4分。（記者陳志曲攝）
第二局
2上，王勝偉兩出局後敲長打，並趁暴投上三壘，陳家駒左外野安打，帶有1分打點，兄弟追回1分，1：2落後。
第一局
1下，陽耀勳安打，王柏融中外野長打，桃猿開局就得分，朱育賢也補上安打送回王柏融，Lamigo 2：0領先。
王柏融首局敲二壘打。（記者陳志曲攝）
朱育賢敲安送回王柏融。（記者陳志曲攝）
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
|張正偉 RF
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1
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陽耀勳 RF
|陳子豪 CF
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2
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林智平 3B
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周思齊 LF
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3
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王柏融 CF
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林智勝 1B
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4
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林泓育 DH
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蔣智賢 3B
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5
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朱育賢 LF
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彭政閔 DH
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6
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陳俊秀 1B
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王勝偉 SS
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7
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劉時豪 C
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陳家駒 C
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8
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郭修延 SS
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潘萣翔 2B
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9
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馮健庭 2B
|
鄭凱文
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先發投手
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泰霸
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