中職Live》兄弟失誤止血慢 猿5分領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 1 0 0 1 5 2 桃猿 2 0 4 6 7 0

第三局

3下，林智平安打，王柏融再敲一長打送回1打點，林泓育也適時敲出1分打點安打，接著陳俊秀高飛犧牲打、劉時豪左外野飛球造成野手失誤，Lamigo單局添4分，6：1領先。

林智平敲安。（記者陳志曲攝）

林智平快腿跑上二壘。（記者陳志曲攝）

王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）

王柏融再敲長打送回林智平。（記者陳志曲攝）

林泓育安打。（記者陳志曲攝）

周思齊接球失誤，讓桃猿再下一城。（記者陳志曲攝）

Lamigo單局灌進4分。（記者陳志曲攝）

第二局

2上，王勝偉兩出局後敲長打，並趁暴投上三壘，陳家駒左外野安打，帶有1分打點，兄弟追回1分，1：2落後。

第一局

1下，陽耀勳安打，王柏融中外野長打，桃猿開局就得分，朱育賢也補上安打送回王柏融，Lamigo 2：0領先。

王柏融首局敲二壘打。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲安送回王柏融。（記者陳志曲攝）

先發打序

中信兄弟 棒次 Lamigo桃猿 張正偉 RF 1 陽耀勳 RF 陳子豪 CF 2 林智平 3B 周思齊 LF 3 王柏融 CF 林智勝 1B 4 林泓育 DH 蔣智賢 3B 5 朱育賢 LF 彭政閔 DH 6 陳俊秀 1B 王勝偉 SS 7 劉時豪 C 陳家駒 C 8 郭修延 SS 潘萣翔 2B 9 馮健庭 2B 鄭凱文 先發投手 泰霸