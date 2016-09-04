梅花湖鐵人三項 張家姊弟再度稱霸

張家姊弟妹再度稱霸。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第九屆梅花湖鐵人三項次日由半程標準賽和半程接力賽登場，張家姊弟今再度制霸梅花湖畔，大姊張嘉家、二弟張家豪和小妹張婷婷皆順利於分齡組摘冠，而張家豪和張婷婷也順利達成半程總冠軍三連霸。

年僅18歲的張家豪首日於菁英組全程賽拿下第二，寫下賽史最年輕的亞軍，今再戰拿手的半程賽卻意外陷入苦戰，來自高雄中正高中的林威志，在擅長的游泳項目取得領先，張家豪在後苦追，直到路跑最後兩公里才順利逆轉奪冠。

半程賽同時也是2016香港亞洲盃鐵人三項選拔賽，林威志刻意於首日菁英賽保留體力，無奈昨仍於終點前仍氣力放盡，他說，「家豪真的很強，比賽有種被追殺的感覺。」

大姊張嘉家繼首日菁英組奪冠後，今再下一面半程W20組金牌；小妹張婷婷最終以1小時02分56秒拿下女子組總冠軍，成績比去年快上一分鐘。

而半程男子13、16、20、30、40歲冠軍分別為：黃冠誌、張家豪、謝育宏、李興宗、陳智湧。半程女子13、16、20、30、40歲冠軍分別為：劉嘉玉、張婷婷、張嘉加、林怡君、陳彩玉。