梅花湖鐵人三項 張家姊弟再度稱霸
2016/09/04 16:50
張家姊弟妹再度稱霸。（記者廖聿偉攝）
〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第九屆梅花湖鐵人三項次日由半程標準賽和半程接力賽登場，張家姊弟今再度制霸梅花湖畔，大姊張嘉家、二弟張家豪和小妹張婷婷皆順利於分齡組摘冠，而張家豪和張婷婷也順利達成半程總冠軍三連霸。
年僅18歲的張家豪首日於菁英組全程賽拿下第二，寫下賽史最年輕的亞軍，今再戰拿手的半程賽卻意外陷入苦戰，來自高雄中正高中的林威志，在擅長的游泳項目取得領先，張家豪在後苦追，直到路跑最後兩公里才順利逆轉奪冠。
半程賽同時也是2016香港亞洲盃鐵人三項選拔賽，林威志刻意於首日菁英賽保留體力，無奈昨仍於終點前仍氣力放盡，他說，「家豪真的很強，比賽有種被追殺的感覺。」
大姊張嘉家繼首日菁英組奪冠後，今再下一面半程W20組金牌；小妹張婷婷最終以1小時02分56秒拿下女子組總冠軍，成績比去年快上一分鐘。
而半程男子13、16、20、30、40歲冠軍分別為：黃冠誌、張家豪、謝育宏、李興宗、陳智湧。半程女子13、16、20、30、40歲冠軍分別為：劉嘉玉、張婷婷、張嘉加、林怡君、陳彩玉。
相關新聞
推薦新聞
-
U18 Live》張喜凱投出3上3下 台日0：0暫時平手2016/09/04 18:54
-
中職Live》五局打完 統一暫以3分領先義大2016/09/04 18:52
-
U18》青棒生涯最終戰 陳琥有「任務」在身2016/09/04 18:25
-
日職Live》歐力士6分大局逆襲 火腿延長賽握手言和2016/09/04 17:05
-
梅花湖鐵人三項 張家姊弟再度稱霸2016/09/04 16:50