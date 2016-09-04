NBA》不輸杜蘭特！ 魏斯布魯克來台亮相

〔記者林岳甫／台北報導〕雷霆一哥魏斯布魯克今抵達台灣，先在W Hotel告訴大家他在NBA的心路歷程，平時穿衣相當時髦的魏斯布魯克，僅穿上品牌球鞋與品牌T出席記者會。

7月雷霆前一哥杜蘭特正式宣佈離開雷霆，轉投勇士去組「四巨頭」，他在7月3度造訪台灣；而留在雷霆的魏斯布魯克，8月決定不和杜蘭特一樣拋去奧克拉荷馬城，選擇與雷霆續約，9月也輸人不輸陣以Jordan Brand代言人首度進行亞洲行。

魏斯布魯克上季例行賽平均24.6分、10.9助攻、8.2籃板，繳出猶如MVP等級身手，單季18次大三元更是近30年來最高，如今在杜蘭特遠走他隊，新球季魏斯布魯克得獨力撐起雷霆一哥重任，他強調，接下來會稱職扮演起領袖，帶領年輕球員一起迎接新球季。

魏斯布魯克來台。（記者林岳甫攝）

身為一哥要做的事情就是勤奮練習，魏斯布魯克今早抵達台灣，依舊去進行投籃練習，下午才與媒體見面，順道暢談自己的NBA及打球心路歷程，此行母親霍爾頓（Shannon Horton）也與陪兒子展開亞洲行。

結束記者會行程後，魏斯布魯克將稍作休息，晚上7點將在COURT ZERO球場（統一時代百貨2樓夢廣場）指導台灣24位從120人選拔中脫穎而出的菁英球員。

魏斯布魯克來台。（記者林岳甫攝）

魏斯布魯克來台。（記者林岳甫攝）