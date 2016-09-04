中職Live》五局打完 統一暫以3分領先義大

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 1 0 1 0 1 0 3 9 0 犀 0 0 0 0 0 0 3 1

第六局

6上，義大更換投手 蔡明晋

蔡明晋先保送高志綱再被潘彥廷擊出安打，沒有解決任何打者。義大再次更換投手 羅華韋。

第五局

5上，羅國龍跟潘武雄連續安打攻占一二壘，接著綠色坦克高國慶補上一支右外野深遠安打將壘上的羅國龍送了回來，獅隊3:0領先。

第三局

3上，敲出二壘安打的潘武雄，先靠著高國慶的進壘打，再趁著對方投手暴投回本壘得分，獅隊2:0領先。

第一局

1上，兩出局，獅隊靠著潘武雄、蘇智傑2支安打先馳得點，1：0領先。

先發打序

統一獅 棒次 義大犀牛 林志祥 2B 1 胡金龍 LF 羅國龍 CF 2 高孝儀 RF 潘武雄 DH 3 林哲瑄 CF 高國慶 1B 4 林益全 1B 蘇智傑 3B 5 陽冠威 DH 劉芙豪 RF 6 林威廷 2B 鄭鎧文 LF 7 陳凱倫 SS 高志綱 C 8 方克偉 C 潘彥廷 SS 9 李宗賢 3B 戴倫 先發投手 黃亦志