國際軟式飛鏢公開賽 台灣選手奪冠

高永翰拿下B組單人賽冠軍。（DARTSLIVE提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣首次舉辦2016軟式飛鏢公開賽，吸引香港、大陸、新加坡、馬來西亞、日本等多國選手來台角逐冠軍，台灣選手為登國際舞台也大展身手，冠軍戰更使出渾身解數，最後B、C組單人冠軍高永翰、林育澤，以及B、C組雙人冠軍陳俊霖、王亦夫、陳憶、葉鳴宗，順利在各組別拿下冠軍寶座，不少實力派選手在國際賽事中拿下亮眼成績，也讓台灣在國際間發光發熱。

風靡全球頂尖對決的國際賽事「THE WORLD 2016」，今年第三站在台灣舉辦，作為本季賽事折返點，聚集世界各地一流鏢手齊聚一堂，最後由「鏢壇傳奇」軟式飛鏢界的領袖人物Paul Lim稱霸冠軍。

在2011年THE WORLD GRAND FINAL、國際鏢壇精英雲集SUPER DARTS 2015等重量級比賽中皆是常勝軍的Paul，距離上一次拿下THE WORLD的單場冠軍已有4年之久。期間雖然一直與單場冠軍無緣，但Paul卻仍可與年度排行前幾名逐鹿中原，實力不言自明。拿下這場價值非凡的冠軍後，Paul未來動向也成為國際鏢壇矚目的焦點。

THE WORLD 2016冠軍Paul Lim。（DARTSLIVE提供）