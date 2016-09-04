U18 Live》張喜凱投出3上3下 台日0：0暫時平手

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台灣 0 0 0 0 0 日本 0 0 0 2 0

第二局

2下，張喜凱送出3上3下。

2上，一出局，邱達昱選到保送攻占一壘，最後陽尚衛遭到三振，台灣隊留下一個殘壘沒有得分。

第一局

1下，一出局，日本隊伊藤優平敲出中外野落點巧妙安打，鈴木將平中外野安打，日本攻占二三壘，在沖天炮取得2出局後，張喜凱投出四壞球保送堆成滿壘，最後三振掉入江大生化解危機。

台灣先發張喜凱滿壘時三振對手，握拳喝采。（記者廖耀東攝）

1上，面對甲子園優勝投手今井達也，台灣隊3上3下，沒有上壘。

日本先發今井達也。（記者廖耀東攝）

先發打序

台灣隊（先攻） 棒次 日本隊（後攻） 張文賢 2B 1 松尾大和 3B 王泓逸 3B 2 伊藤優平 2B 廖健富 C 3 鈴木將平 CF 陳琥 DH 4 九鬼隆平 C 邱達昱 RF 5 林中勇輝 1B 宗秉毅 LF 6 入江大失 LF 陽尚衛 1B 7 寺島成輝 DH 劉致榮 SS 8 納大地 RF 曾宸佐 CF 9 佐藤勇基 SS

台灣小將背號對照表

背號 中文名 英文名 守備位置 10 蘇煒智 SU WEI - CHIH C 2 邱達昱 CHIU TA - YU C 4 曾翰宇 TSENG HAN - YU IF 6 張文賢 CHANG WEN - HSIEN IF 3 李岳霖 LEE YUEH - LIN IF 13 陽尚衛 YANG SHANG - WEI IF 14 廖健富 LIAO CHIEN - FU IF 12 劉致榮 LIU CHIH - JUNG IF 9 陳 真 CHEN ZHEN OF 8 曾宸佐 TSENG CHEN - TSO OF 7 宗秉毅 ZONG BING - YI OF 5 王泓逸 WANG HUNG - YI OF 1 陳 琥 CHEN HU P 18 胡臻典 HU JHEN - DIAN P 17 萬昭清 WAN CHAO - CHING P 16 張喜凱 TEOH XI - KAI P 11 翁瑋均 WENG WEI - CHUN P 15 方喬澤 FANG CHIAO - TSE P