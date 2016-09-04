U18 Live》張喜凱投出3上3下 台日0：0暫時平手
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台灣
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日本
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2
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0
第二局
2下，張喜凱送出3上3下。
2上，一出局，邱達昱選到保送攻占一壘，最後陽尚衛遭到三振，台灣隊留下一個殘壘沒有得分。
第一局
1下，一出局，日本隊伊藤優平敲出中外野落點巧妙安打，鈴木將平中外野安打，日本攻占二三壘，在沖天炮取得2出局後，張喜凱投出四壞球保送堆成滿壘，最後三振掉入江大生化解危機。
台灣先發張喜凱滿壘時三振對手，握拳喝采。（記者廖耀東攝）
1上，面對甲子園優勝投手今井達也，台灣隊3上3下，沒有上壘。
日本先發今井達也。（記者廖耀東攝）
先發打序
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台灣隊（先攻）
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棒次
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日本隊（後攻）
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張文賢 2B
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1
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松尾大和 3B
|
王泓逸 3B
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2
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伊藤優平 2B
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廖健富 C
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3
|
鈴木將平 CF
|
陳琥 DH
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4
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九鬼隆平 C
|
邱達昱 RF
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5
|
林中勇輝 1B
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宗秉毅 LF
|
6
|
入江大失 LF
|
陽尚衛 1B
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7
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寺島成輝 DH
|
劉致榮 SS
|
8
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納大地 RF
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曾宸佐 CF
|
9
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佐藤勇基 SS
台灣小將背號對照表
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背號
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中文名
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英文名
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守備位置
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10
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蘇煒智
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SU WEI - CHIH
|
C
|
2
|
邱達昱
|
CHIU TA - YU
|
C
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4
|
曾翰宇
|
TSENG HAN - YU
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IF
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6
|
張文賢
|
CHANG WEN - HSIEN
|
IF
|
3
|
李岳霖
|
LEE YUEH - LIN
|
IF
|
13
|
陽尚衛
|
YANG SHANG - WEI
|
IF
|
14
|
廖健富
|
LIAO CHIEN - FU
|
IF
|
12
|
劉致榮
|
LIU CHIH - JUNG
|
IF
|
9
|
陳 真
|
CHEN ZHEN
|
OF
|
8
|
曾宸佐
|
TSENG CHEN - TSO
|
OF
|
7
|
宗秉毅
|
ZONG BING - YI
|
OF
|
5
|
王泓逸
|
WANG HUNG - YI
|
OF
|
1
|
陳 琥
|
CHEN HU
|
P
|
18
|
胡臻典
|
HU JHEN - DIAN
|
P
|
17
|
萬昭清
|
WAN CHAO - CHING
|
P
|
16
|
張喜凱
|
TEOH XI - KAI
|
P
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11
|
翁瑋均
|
WENG WEI - CHUN
|
P
|
15
|
方喬澤
|
FANG CHIAO - TSE
|
P
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