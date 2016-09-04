U18 Live》張喜凱投出3上3下 台日0：0暫時平手

2016/09/04 18:54

 

1

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3

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6

7

8

9

R

台灣

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

日本

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2

0

第二局

2下，張喜凱送出3上3下。

2上，一出局，邱達昱選到保送攻占一壘，最後陽尚衛遭到三振，台灣隊留下一個殘壘沒有得分。

第一局

1下，一出局，日本隊伊藤優平敲出中外野落點巧妙安打，鈴木將平中外野安打，日本攻占二三壘，在沖天炮取得2出局後，張喜凱投出四壞球保送堆成滿壘，最後三振掉入江大生化解危機。

台灣先發張喜凱滿壘時三振對手，握拳喝采。（記者廖耀東攝）

1上，面對甲子園優勝投手今井達也，台灣隊3上3下，沒有上壘。

日本先發今井達也。（記者廖耀東攝）

先發打序

台灣隊（先攻）

棒次

日本隊（後攻）

張文賢 2B

1

松尾大和 3B

王泓逸 3B

2

伊藤優平 2B

廖健富　C

3

鈴木將平 CF

陳琥 DH

4

九鬼隆平　C

邱達昱 RF

5

林中勇輝 1B

宗秉毅 LF

6

入江大失 LF

陽尚衛 1B

7

寺島成輝 DH

劉致榮 SS

8

納大地 RF

曾宸佐 CF

9

佐藤勇基 SS

台灣小將背號對照表

背號

中文名

英文名

守備位置

10

蘇煒智

SU WEI - CHIH

C

2

邱達昱

CHIU TA - YU

C

4

曾翰宇

TSENG HAN - YU

IF

6

張文賢

CHANG WEN - HSIEN

IF

3

李岳霖

LEE YUEH - LIN

IF

13

陽尚衛

YANG SHANG - WEI

IF

14

廖健富

LIAO CHIEN - FU

IF

12

劉致榮

LIU CHIH - JUNG

IF

9

陳  真

CHEN ZHEN

OF

8

曾宸佐

TSENG CHEN - TSO

OF

7

宗秉毅

ZONG BING - YI

OF

5

王泓逸

WANG HUNG - YI

OF

1

陳 琥

CHEN HU

P

18

胡臻典

HU JHEN - DIAN

P

17

萬昭清

WAN CHAO - CHING

P

16

張喜凱

TEOH XI - KAI

P

11

翁瑋均

WENG WEI - CHUN

P

15

方喬澤

FANG CHIAO - TSE

P

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