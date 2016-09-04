中職》林政賢優質先發 鄭鎧文K破紀錄出自他手
2016/09/04 17:42
林政賢拿下勝投。（記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今天在新莊球場進行獅犀牛雙重戰，午場犀牛隊先發投手林政賢投6.1局被敲4安僅失1分，另飆出4K，拿下本季第2勝和單場MVP，犀牛隊以12：3擊敗獅隊。
上一戰林政賢對中信兄弟先發3局失5分吞敗，他表示，今天狀況比上一場好，捕手要的位置都有投到，之前揮臂時手有點跟不上，這一戰投球抬腳後節奏放慢一點，把動作做順暢。
首局犀牛隊就打下7分，林政賢說，很感謝隊友打下大局，讓他能夠放心投。投完前6局林政賢未失分，原本教練團希望他退場休息，不過林政賢表示自己還可以續投，第7局被敲安和投出保送，留下一出局一二壘有人局面後退場，後來失1分記在他帳上，林政賢說，現在先發沒有設定用球數，就盡力去投。
林政賢單場投出4K，其中第4局三振鄭鎧文，讓對方吞下本季第106K，刷新中職單季個人被三振次數最多的紀錄。鄭鎧文說，被三振次數多不會去在意，也不會改變揮擊型態，之後會避免追打投手投的引誘球。
鄭鎧文吞下本季第106K，打破林智勝所保持單季被三振紀錄。（記者林正堃攝）
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