中職》軍中情人方季惟開球 洪總也陶醉吟唱
2016/09/04 17:50
〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿阿迷趴今天邀請到「軍中情人」方季惟擔任開球貴賓，有運動底子的方季惟把球直接投進捕手手套，不僅讓球迷看到她的美麗風采，也見識到國手級的身手。
方季惟由猿隊總教練洪一中親自指導投球，她在開球前先演唱代表作「想你想到夢裡頭」，站上投手丘之後，曾是曲棍球國手、也打過手球的方季惟直接把球投進捕手黃浩然的手套裡。方季惟表示，本來有點擔心挖地瓜，洪總教她出手後手臂要延伸，果然發揮作用，算是有投到位，非常、非常開心。
方季惟獲邀開球。（記者陳志曲攝）
洪一中教方季惟投球。（記者陳志曲攝）
洪一中教方季惟投球。（記者陳志曲攝）
方季惟開球。（記者陳志曲攝）
方季惟開球。（記者陳志曲攝）
方季惟開球。（記者陳志曲攝）
方季惟開球。（記者陳志曲攝）
方季惟開球。（記者陳志曲攝）
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