中職》不滿大比分還短打 布魯斯「問候」李宗賢險釀衝突

布魯斯第1局爆7分吞敗。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊獅犀牛雙重賽，午場首戰犀牛隊新人李宗賢敲出生涯首安，單場5支2，外帶1盜、2打點，本來該是值得開心的時刻，不過比賽中獅隊先發投手布魯斯不滿李宗賢短打，一度上前「問候」，所幸未釀衝突。

還原比賽現場，1局下犀牛隊就攻下7分大局，李宗賢敲出2打點二壘安打，生涯首安出爐，3局下李宗賢試圖短打，隨後他擊出安打並盜上二壘，再靠林哲瑄安打進佔三壘。

李宗賢敲出生涯首安。（記者林正堃攝）

布魯斯被林哲瑄敲出安打後退場，走回休息室途中向三壘的李宗賢「碎碎唸」幾句，所幸三壘指導教練張家浩擋在兩人中間，未釀衝突，李宗賢說，「我不知道他說什麼，對方也是笑笑的，有可能是大比分領先我還盜壘的關係吧。」

不過真實的情況，布魯斯並非不滿李宗賢盜壘，張家浩表示，布魯斯對於李宗賢大比分差距還短打有意見，他跟布魯斯說，「李宗賢是Rookie Guy。（新人）」，希望對方別在意。

擊出生涯首安，李宗賢說，心情有比較輕鬆一點，昨天學長有提醒他，球帶得太裡面，出棒受擠壓，今天就調整好打擊節奏和擊球點。