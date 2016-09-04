U18》青棒生涯最終戰 陳琥有「任務」在身

陳琥。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕冠軍戰對日本賽前，陳琥在打擊練習時開轟，他笑著說「正式比賽打才算數」，在這場高中生涯最終戰中，教練團給陳琥一個任務，那就是開心享受這場關鍵大戰。

面對高中生涯最後一場國際賽，和很可能是最後一次打擊的機會，陳琥說賽前教練就跟他說，要他享受比賽過程、放開來打，他也自認前幾場比賽都放不開，最後這場比賽要拋開前面幾場的負面想法，專心在當下，這也是今晚教練對他設下的任務。

陳琥今年選秀會中首輪被中信兄弟選走，且以破隊史紀錄簽約金簽下，球團期待他成為先發投手，也意味這次亞青很可能是陳琥生涯最後一次以打者身分出戰。陳琥說，投打之間他都喜歡，無論球團有何安排，他都欣然接受。