中職》連五打數長打 王柏融平中職紀錄

王柏融連5打數敲長打，平中職紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王柏融今天前兩次打擊都擊出二壘打，以連5打數長打追平中職紀錄。

王柏融昨天對中信的第6局打出2分打點全壘打，本季第20轟，成為中職史上第5位達成單季20轟、20盜的球員，同時創下生涯最快200安紀錄，第7局轟出3分砲，第8局再打出2分打點二壘打。

昨天王柏融第1局打出1分打點二壘打，第3局再擊出直擊全壘打牆的二壘打，追平隊友陽耀勳創於今年4月的連5打數長打紀錄，可惜第4局的右外野深遠飛球在全壘打前被接殺，未能改寫紀錄。