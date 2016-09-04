中職》連五打數長打 王柏融平中職紀錄
2016/09/04 18:49
王柏融連5打數敲長打，平中職紀錄。（記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王柏融今天前兩次打擊都擊出二壘打，以連5打數長打追平中職紀錄。
王柏融昨天對中信的第6局打出2分打點全壘打，本季第20轟，成為中職史上第5位達成單季20轟、20盜的球員，同時創下生涯最快200安紀錄，第7局轟出3分砲，第8局再打出2分打點二壘打。
昨天王柏融第1局打出1分打點二壘打，第3局再擊出直擊全壘打牆的二壘打，追平隊友陽耀勳創於今年4月的連5打數長打紀錄，可惜第4局的右外野深遠飛球在全壘打前被接殺，未能改寫紀錄。
相關新聞
- 中職》不滿大比分還短打 布魯斯「問候」李宗賢險釀衝突
- 中職》軍中情人方季惟開球 洪總也陶醉吟唱
- 中職》林政賢優質先發 鄭鎧文K破紀錄出自他手
- 中職》防禦率終於降到個位數 彭識穎表現漸入佳境
- 中職》鄭鎧文吞老K 單季被三振106次史上最多
推薦新聞
-
中職Live》陽耀勳2分砲 桃猿取得超前分2016/09/04 20:54
-
籃球》恭喜！「大房東」曾文鼎娶某啦2016/09/04 20:09
-
國際軟式飛鏢公開賽 台灣選手奪冠2016/09/04 19:06
-
中職》不滿大比分還短打 布魯斯「問候」李宗賢險釀衝突2016/09/04 18:10
-
NBA》不輸杜蘭特！ 魏斯布魯克來台亮相2016/09/04 16:55