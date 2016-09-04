梅花湖鐵人賽 「三鐵一哥」謝昇諺腳傷改當泳者
2016/09/04 19:13
〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕曾於梅花湖寫下二連霸和全程最佳紀錄的昔日「三鐵一哥」謝昇諺，近期因足底筋膜炎無法跑步，但他仍對梅花湖景色和比賽氛圍情有獨鍾，昨參加半程接力賽，擔任第一棒游泳選手。
受腳傷之苦的謝昇諺已六周無法跑步，他說，「復健期間主要加強肌力訓練，游泳和跑步仍依正常步調調整，唯獨跑步仍無法全力衝刺，但傷勢已經慢慢好轉，目標在10月2日的澎湖三鐵賽復出。」
去年於梅花湖三鐵全程菁英組奪冠的「三鐵宙斯」李宙諺，近期陷入低潮，今年連前十名都沒有，經驗豐富的謝昇諺認為，壓力或作息都對三鐵選手影響很大，過去自己也曾陷入低潮，最重要的是心態正確，按部就班調整，很快就能找回昔日感覺。
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