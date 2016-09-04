日職》吳念庭敲1安 西武終止3連不勝
2016/09/04 21:50
〔體育中心／綜合報導〕西武與羅德三連戰最後一場，賽前已三連不勝的西武，本場在2支全壘打助陣下，最終4:2贏羅德，避免系列賽1勝難求。
西武打線在今天面對本季已拿10勝、防禦率2.85的涌井秀章，可說是毫不畏懼，擊出5支安打包括梅希亞的3分砲與中村剛也的陽春砲，加上自家投手群力守下，最後就以2分之差拿下勝利。
此役台灣小將吳念庭先發打第8棒，3打數擊出1支安打，打擊率回升至2成11。
相關新聞
- 日職Live》歐力士6分大局逆襲 火腿延長賽握手言和
- 日職》忍者現身？陽岱鋼行進間背對神接殺（影音）
- U18 Live》陽尚衛再記一美技！守下台灣危機
- U18》青棒生涯最終戰 陳琥有「任務」在身
- U18》打退先發曹正清 南韓7局扣倒中國
推薦新聞
-
U18》再遭日本隊完封 蔡總：球員已盡力2016/09/04 22:54
-
NBA》魏斯布魯克狂丟簽名球 High翻信義區球場2016/09/04 22:15
-
中職》狀況和一朗類似 小山博士一席話點「破」劉芙豪2016/09/04 21:51
-
日職》吳念庭敲1安 西武終止3連不勝2016/09/04 21:50
-
中職Live》終止義大3連勝 統一笑納下半季第20勝2016/09/04 21:03