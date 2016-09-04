日職》吳念庭敲1安 西武終止3連不勝

〔體育中心／綜合報導〕西武與羅德三連戰最後一場，賽前已三連不勝的西武，本場在2支全壘打助陣下，最終4:2贏羅德，避免系列賽1勝難求。

西武打線在今天面對本季已拿10勝、防禦率2.85的涌井秀章，可說是毫不畏懼，擊出5支安打包括梅希亞的3分砲與中村剛也的陽春砲，加上自家投手群力守下，最後就以2分之差拿下勝利。

此役台灣小將吳念庭先發打第8棒，3打數擊出1支安打，打擊率回升至2成11。