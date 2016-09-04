NBA》雷霆魏少現身台北 大玩自拍超親民（圖集+影音）

2016/09/04 20:50

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與球迷互動玩自拍（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與球迷互動玩自拍（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與球迷互動玩自拍（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與藝人王陽明等球迷互動玩自拍。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與球迷互動玩自拍。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與球迷互動玩自拍。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

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