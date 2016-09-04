U18》日本強投壓制 台灣1分差亞軍作收
2016/09/04 21:28
U18亞洲青棒賽冠軍戰，台灣隊一分惜敗，球員難掩失落表情。（記者廖耀東攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕前2天分別擊敗南韓、中國擠身U18亞青賽冠軍戰的台灣隊，今天和全勝的日本交手，雙方先發互相壓制，直到第6局日本打者納大地的致勝安打破平手僵局，最後日本1：0收下勝利。
台灣此役推派下勾投手張喜凱先發，前5局幾度遭逢危機，他都能適時化解，尤其在滿壘後更以三振結束日本隊攻勢，是此戰能和日本緊咬的功臣之一。日本隊則由甲子園優勝投手今井達也先發，同樣主投5局僅被陽尚衛敲出1安，沒有失分，第6局中繼的左投堀瑞輝更飆出148公里、8K，連4局持續封鎖台灣隊，最終台灣1分惜敗，本屆亞青賽亞軍作收。
日本拿下全場唯一一分，本屆賽事冠軍。（記者廖耀東攝）
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