羽球》全國第二次排名賽 林祐賢、唐琬貽首度稱王封后

〔記者卓佳萍／綜合報導〕FLEX佛雷斯105年第二次全國羽球排名賽今天於台中逢甲大學體育館舉行各組冠軍戰，男、女單新人當道，土銀林祐賢費時46分鐘以21：18、21：6解決合庫朱漢晝，北市大唐琬貽僅花36分鐘以21：19、21：11取勝台電陳肅諭。

拿下這一冠，林祐賢最要感謝土銀，沒有球團及教練團的支持，根本沒辦法走到這一步，尤其單打教練陳志豪，而亦師亦友的西螺國中教練廖文彥，從小到大都在他的幫助下，得以在羽球這條路上持續奮鬥，「當然家人、女友更是我的最大後盾！」

終於在全國排名賽奪冠，林祐賢眼光放向國際，目前世界第71的他期待，下半年能衝進50名以內，也希望試試自己能耐可以打到哪裡，尤其未來4年內有台北世大運、雅加達亞運、東京奧運等3項國際賽會，先以爭取世大運為首要目標，再去衝擊亞運，至於奧運還有點遙遠，則先去不設想。

男單林祐賢。（羽球協會提供）

排名賽成績始終在第5到8名徘徊的唐琬貽，2個月前離開合庫球團，返回高雄展開自主訓練，對於能夠拿下生涯第一個后冠，唐琬貽直說：「感覺好像作夢一樣，直到打完還不敢置信，其實對於這場決賽，並沒有太多想法，僅是放開心情應戰，沒給自己太多壓力，擺脫以往心態不佳老毛病。」

男雙土銀陳宏麟／王齊麟僅花28分鐘就以21：12、21：12，打敗今年6月越南挑戰賽才搭檔的國訓盧敬堯／亞柏林上凱。

合庫女雙白馭珀／許雅晴，費時40分鐘以21：12、21：16解決台電女雙新組合吳芳茜／林筱閔，衛冕成功。

混雙盧敬堯／台電姜凱心激戰三局、63分鐘，以24：26、21：18、21：16逆轉勝合庫林家佑／吳玓蓉，這是盧姜配首度全國排名賽摘冠。

陳宏麟（右）／王齊麟。（羽球協會提供）