中職》狀況和一朗類似 小山博士一席話點「破」劉芙豪

劉芙豪轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅對義大犀牛雙重賽，晚場第2戰前8局打完兩對戰成3：3平手，9局上「小破」劉芙豪敲出陽春砲，一棒幫助球隊超前比分，接著統一再靠連續4安添得3分，拿下最終勝利，劉芙豪獲選單場MVP。

這一發陽春砲只是劉芙豪下半季第2轟，本季累積9轟。今年球季劉芙豪並非不動的先發外野手，出賽機會也不固定，開季目標30轟成了不可能的任務，不過協助他訓練的小山裕史博士上半季來台，一席談話給他很大幫助；今年小山博士也曾飛到美國邁阿密協助一朗訓練。

劉芙豪表示，小山博士告訴他，鈴木一朗從洋基時期開始，角色逐漸轉成非固定先發，和他的狀況類似，即便如此，不能一直去想心理層面的東西，這樣非但不夠Pro（職業），而且「頭腦會壞掉」。

小山博士告訴劉芙豪，平常訓練不管是走路、跑步還是投球，都要接近比賽的強度，從身體做起，劉芙豪坦言，「我知道這很困難，但還是要接受挑戰，並享受過程。」

只差1轟就能達成兩位數全壘打，劉芙豪說，他不會去設限能敲幾支全壘打，即使出賽不固定，還是會努力調整，心裡沒有負面想法，上場就把好的一面展現出來。