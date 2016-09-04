NBA》魏斯布魯克狂丟簽名球 High翻信義區球場

雷霆球星魏斯布魯克4日造訪台灣，晚間現身台北與小球員及球迷互動。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕首度造訪台灣的新雷霆一哥魏斯布魯克，今晚在台北統一時代百貨Court Zero大秀球技，展現十足親和力，向在場球迷拋送逾20顆親筆簽名球，讓大夥High翻天。

親和力十足的魏斯布魯克，親自指導24位UBA好手，從1對1過人及半場戰術演練，他都親自做示範，期間不時與音樂一同搖擺，更小露一手灌籃。雖然他曾在與球迷同歡的投籃遊戲，在左邊禁區附近跳投出現離譜的9投皆墨，直到第10投才空心命中一顆，他解釋說：「其實這個位置是所有場上最難投的。」第2次出手則一球命中，展現NBA球星的球技。

而輔仁大學袁加樂在投籃遊戲最後投進一記三分球，成為全場唯一打敗魏斯布魯克的球員，還獲得魏少「愛的抱抱」。訓練營最後登場的活動為5對5半場，最終今年瓊斯盃白隊國手黃泓瀚代表黑隊出賽，在最後讀秒階段送出關鍵火鍋，率隊以2分之差險勝紅隊，被魏斯布魯克點名成MVP。

訓練營活動告一段落後，魏斯布魯克向場邊球迷狂丟簽名球，還加碼與每個觀眾席的粉絲玩自拍，最後他說：「謝謝大家對我的支持，我愛台北！」明早10點半魏斯布魯克將在微風松高進行「Jordan Brand」旗艦店動工儀式。