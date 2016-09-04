U18》再遭日本隊完封 蔡總：球員已盡力
2016/09/04 22:54
台灣隊再次遭日本完封，U18亞青賽亞軍作收。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊預賽就遭日本隊完封，今天總冠軍賽仍無法突破日本兩位投手今井達也、堀瑞輝封鎖，全場僅擊出1支安打，以0：1惜敗。台灣隊總教練蔡明堂賽後坦言，自家投手其實已有效壓制，球員們已盡力。
蔡明堂指出，比賽中打擊策略其實都有發揮，但對方後援上來的左投堀瑞輝有一顆外角滑球作為主要武器，加上主審對於極偏外角的球都買帳，球員打擊因此難以發揮。
台灣隊先發投手張喜凱投5.1局僅失1分，賽後自認表現不夠好，認為自己沒有幫助球隊贏球，也提到被換下場時不甘心。
台灣隊一分惜敗，場上球迷仍奮力為他們加油打氣。（記者廖耀東攝）
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