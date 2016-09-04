中職》Lamigo阿迷趴 張震嶽率「兄弟本色」嘻哈開唱（影音）
2016/09/04 23:06
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo年度重點派對「阿迷趴」驚喜連連，除了有戰機衝場開球、Lamigirls打漆彈、永遠的軍中情人方季惟開球等，今晚賽後張震嶽率「兄弟本色」嘻哈開唱，high翻全場，也為系列賽畫下完美句點。
藝人張震嶽、熱狗MC HotDog以及頑童MJ116所組成的「兄弟本色」今晚桃園棒球場開唱，張震嶽去年曾為Lamigo桃猿隊開過球，而這是MC HotDog熱狗與頑童MJ116棒球場表演的處女秀。
張震嶽率「兄弟本色」嘻哈開唱。（記者陳志曲攝）
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