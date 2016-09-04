滑水》14歲日本妞 水上空翻花式奪冠

2016/09/04 23:36

公開賽年僅14歲的Otoha Kawahara1奪冠。（主辦提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽，繼昨天王心恬、藍鈞天攜手於名人賽挑戰成功，今日進行決賽，公開賽年紀最小的Otoha Kawahara以精采的水上空翻花式動作，擊敗各家好手摘下滑水女王寶座。

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天攜手下戰帖PK美傑仕總裁夫妻檔。（主辦提供）

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天攜手下戰帖PK美傑仕總裁夫妻檔。（主辦提供）

王心恬身著比基尼名人賽亮麗登場。（主辦提供）

辣模王心恬。（主辦提供）

辣模王心恬。（主辦提供）

辣模王心恬。（主辦提供）

第三屆美傑仕盃女子滑水賽各組賽事名次：

公開組

第一名

OTOHA KAWAHARA（JPN）

第二名

棟安優月 YUZUKI MUNEYASU （JPN）

第三名

陳莉莉CHEN LILI（CHN）

第四名

CHEE YOUN CHA（KOR）

第五名

AKINA TAKEMIYA （JPN）

第六名

MEGUMI TOMABECHI（JPN）

中級組

第一名

JAN TAM YEE TING（HKG）

第二名

馬艾琳 MA AI-LIN

第三名

仇凱菁 HELEN CHOW（HKG）

第四名

賴雅玲 LAI YA-LING

第五名

YOYO, YEUNG HUEN YIU（HKG）

第六名

徐依涵 HSU YI-HAN

初級組

第一名

ELAINE, CHAN YAT LING（HKG）

第二名

張皓婷 CHANG,HAO-TING

第三名

种蓓君 CHUNG PEI-CHUN

第四名

蔣悅璞 CHIANG YUEH-PU

第五名

孫千芯 SUN CHIEN-HSIN

第六名

Ann Li （HKG）

WAKESURF快艇衝浪組

第一名

李瑋珊SAMMY,  LI WEI-SHAN

第二名

MICHIE JINNO（JPN）

第三名

陳羽榛CHEN YU-JEN

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