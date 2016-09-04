滑水》14歲日本妞 水上空翻花式奪冠
公開賽年僅14歲的Otoha Kawahara1奪冠。（主辦提供）
〔記者石毓琪／綜合報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽，繼昨天王心恬、藍鈞天攜手於名人賽挑戰成功，今日進行決賽，公開賽年紀最小的Otoha Kawahara以精采的水上空翻花式動作，擊敗各家好手摘下滑水女王寶座。
滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天攜手下戰帖PK美傑仕總裁夫妻檔。（主辦提供）
滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天攜手下戰帖PK美傑仕總裁夫妻檔。（主辦提供）
王心恬身著比基尼名人賽亮麗登場。（主辦提供）
辣模王心恬。（主辦提供）
辣模王心恬。（主辦提供）
辣模王心恬。（主辦提供）
第三屆美傑仕盃女子滑水賽各組賽事名次：
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公開組
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第一名
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OTOHA KAWAHARA（JPN）
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第二名
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棟安優月 YUZUKI MUNEYASU （JPN）
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第三名
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陳莉莉CHEN LILI（CHN）
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第四名
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CHEE YOUN CHA（KOR）
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第五名
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AKINA TAKEMIYA （JPN）
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第六名
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MEGUMI TOMABECHI（JPN）
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中級組
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第一名
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JAN TAM YEE TING（HKG）
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第二名
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馬艾琳 MA AI-LIN
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第三名
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仇凱菁 HELEN CHOW（HKG）
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第四名
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賴雅玲 LAI YA-LING
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第五名
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YOYO, YEUNG HUEN YIU（HKG）
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第六名
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徐依涵 HSU YI-HAN
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初級組
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第一名
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ELAINE, CHAN YAT LING（HKG）
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第二名
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張皓婷 CHANG,HAO-TING
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第三名
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种蓓君 CHUNG PEI-CHUN
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第四名
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蔣悅璞 CHIANG YUEH-PU
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第五名
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孫千芯 SUN CHIEN-HSIN
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第六名
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Ann Li （HKG）
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WAKESURF快艇衝浪組
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第一名
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李瑋珊SAMMY, LI WEI-SHAN
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第二名
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MICHIE JINNO（JPN）
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第三名
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陳羽榛CHEN YU-JEN
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