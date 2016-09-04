U18》日本致勝分奪MVP 「虎弟」姜白虎拿全壘打王
2016/09/04 23:22
〔記者石毓琪／綜合報導〕U18亞青賽在日本隊以1分差完封台灣後奪冠，賽事正式畫下句點，敲出致勝分的納大地獲選大會最有價值球員，全壘打王則由台韓戰砲轟陳琥的姜白虎奪得，台灣隊雖沒有個人獎進帳，但廖健富、劉致榮、曾宸佐入選全明星球員。
台韓戰曾開轟的廖健富入選全明星球員最佳捕手。（資料照，記者廖耀東攝）
個人獎：
打擊獎：松尾大河（日本） 0.500
打點獎：林中勇輝（日本）11分打點
全壘打獎：姜白虎（南韓）2支
勝投王：寺島成輝（日本）2勝
最有價值球員：納 大地（日本）
防禦率王：寺島成輝（日本）0
盜壘王：烏安維萊（泰國）8
得分王：金聖閔（南韓）8
最佳防守球員：九鬼隆平（日本）
姜白虎。（資料照，記者廖耀東攝）
全明星球員：
最佳右投手：宮海成（中國）
最佳左投手：寺島成輝（日本）
最佳捕手：廖健富（台灣）
最佳一壘手：李政厚（南韓）
最佳二壘手：劉致榮（台灣）
最佳三壘手：伊茲曼蒂（菲律賓）
最佳游擊手：佐藤勇基（日本）
最佳外野手：鈴木將平（日本）、曾宸佐（台灣）、金聖閔（南韓）
團體獎：
冠軍：日本
亞軍：台灣
季軍：南韓
第4名：中國
第5名：香港
第6名：菲律賓
第7名：泰國
第8名：印尼
相關新聞
- U18》再遭日本隊完封 蔡總：球員已盡力
- U18》台灣小將淚灑球場 教練勉勵：盡力就好（影音）
- 日職》吳念庭敲1安 西武終止3連不勝
- U18》日本強投壓制 台灣1分差亞軍作收
- U18》青棒生涯最終戰 陳琥有「任務」在身
推薦新聞
-
滑水》14歲日本妞 水上空翻花式奪冠2016/09/04 23:36
-
U18》日本致勝分奪MVP 「虎弟」姜白虎拿全壘打王2016/09/04 23:22
-
NBA》魏斯布魯克狂丟簽名球 High翻信義區球場2016/09/04 22:15
-
中職》狀況和一朗類似 小山博士一席話點「破」劉芙豪2016/09/04 21:51
-
U18 Live》台灣1分惜敗 亞青賽奪亞軍2016/09/04 21:25