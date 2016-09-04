U18》日本致勝分奪MVP 「虎弟」姜白虎拿全壘打王

〔記者石毓琪／綜合報導〕U18亞青賽在日本隊以1分差完封台灣後奪冠，賽事正式畫下句點，敲出致勝分的納大地獲選大會最有價值球員，全壘打王則由台韓戰砲轟陳琥的姜白虎奪得，台灣隊雖沒有個人獎進帳，但廖健富、劉致榮、曾宸佐入選全明星球員。

台韓戰曾開轟的廖健富入選全明星球員最佳捕手。（資料照，記者廖耀東攝）

個人獎：

打擊獎：松尾大河（日本） 0.500

打點獎：林中勇輝（日本）11分打點

全壘打獎：姜白虎（南韓）2支

勝投王：寺島成輝（日本）2勝

最有價值球員：納 大地（日本）

防禦率王：寺島成輝（日本）0

盜壘王：烏安維萊（泰國）8

得分王：金聖閔（南韓）8

最佳防守球員：九鬼隆平（日本）

姜白虎。（資料照，記者廖耀東攝）

全明星球員：

最佳右投手：宮海成（中國）

最佳左投手：寺島成輝（日本）

最佳捕手：廖健富（台灣）

最佳一壘手：李政厚（南韓）

最佳二壘手：劉致榮（台灣）

最佳三壘手：伊茲曼蒂（菲律賓）

最佳游擊手：佐藤勇基（日本）

最佳外野手：鈴木將平（日本）、曾宸佐（台灣）、金聖閔（南韓）

團體獎：

冠軍：日本

亞軍：台灣

季軍：南韓

第4名：中國

第5名：香港

第6名：菲律賓

第7名：泰國

第8名：印尼