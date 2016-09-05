中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元

義大犀牛易主的消息流傳已久，最新消息指出，富邦金控將球季結束之後，從義大手中承接球隊。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／台北報導〕傳聞已久的富邦金控承接義大犀牛真的有譜了，最新消息可能富邦將以上限3億台幣買下球隊，未來10天可望就會明朗。

只落後桃猿3.5場，仍保有爭下半季冠軍機會，球團也剛宣布在高雄的訓練基地也即將完工，球隊運作一切正常，轉賣明朗後，新東家如何打造新球隊，隊名是否如外傳改為富邦公牛或富邦勇士，要不要買斷新訓練基地，都有待觀察。而富邦少東蔡承儒對運動很有興趣，將會擔任球隊領隊，球團人事也會大幅更動，不排除總教練也更動。

據悉，義大將打完球季，再過渡給富邦，時間點約在今年11月。相關傳聞，今天（5日）中職會長吳志揚將可能在中職總冠軍賽系列棒球文物巡迴展茶會中透露最新發展。