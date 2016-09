早安,台灣棒球女將今天將在世界棒球錦標賽出戰香港拚晉級,美網則進入16強賽程最後階段,納達爾、喬科維奇都將出賽。

MLB

8:00 國民 VS 大都會(Fox體育台)

世界女子棒球錦標賽

16:00 香港 VS 台灣(緯來體育台)

美國網球公開賽 第4輪

進行中 Rafael Nadal VS Lucas Pouille

7:00 Petra Kvitova VS Angelique Kerber(第1場)

7:00 Novak Djokovic VS Kyle Edmund(第2場)