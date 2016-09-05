NBA》哈勒戴照顧腦瘤妻 下季無限期缺賽
2016/09/05 08:32
哈勒戴與勞倫。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕「愛比籃球更重要！」鵜鶘球星哈勒戴（Jrue Holiday）受訪時一再重申，日前他宣布為照顧患有腦瘤的妻子，預計新球季向球隊請假，無限期停賽。
哈勒戴的妻子勞倫（Lauren Holiday）是前美國女足隊員，為了家庭選擇於去年退役，今年七月被檢查出大腦右側有顆腫瘤，將於近期進行手術。
勞倫身懷六甲，哈勒戴不忍妻子獨自承受病痛，「愛比任何事情都來得重要，家庭永遠放在籃球前面。能成為一名NBA球員很幸運，有今天的一切都是上帝的恩賜，但對我來說，我的妻子才是世界上最重要的，沒有人可以改變。」
哈勒戴在2009年參加選秀，被費城七六人以首輪第17順位挑中，2013年-14球季轉戰鵜鶘，上季場均可拿下16.8分、6助攻。
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