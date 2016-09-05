NBA》荒謬！騎士助教群至今仍未續約

騎士主帥泰倫魯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今年擊敗勇士，在被聽牌的絕境下完成驚天逆轉，奪下隊史首座冠軍金盃，但近期卻傳出球員陸續完成簽約，但合約早在7月1日到期的助教群們卻遲遲未完成續約的荒謬消息！

根據《克利夫蘭老實人報》報導，5名騎士助教不解為何新球季即將到來，但卻遲遲沒收到球團通知，教練們的不滿情緒已達極限，提出抗議。

值得一提的是，執教有方的泰倫魯（Tyronn Lue）早在今年7月底完成續約，與球團簽下一紙5年3500萬美元（約新台幣11.2億）的合約。

另外，騎士陣中球員的合約大多已塵埃落定，主要輪替球員僅剩「神經刀」史密斯（J.R. Smith）一人，記者Chris Haynes透露，若史密斯在本月仍未完成簽約，恐怕將缺席由詹姆斯（LeBron James）號召的球員集訓。