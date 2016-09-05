NBA》勇士擁超級陣容 他卻說「失去得太多」

杜蘭特與柯瑞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士組成超豪華陣容，各界看好勇士戰力翻倍、預約下季總冠軍，但名帥Mike Fratello卻持不同調，甚至質疑勇士「可能會變得更弱。」

Fratello認為勇士為了得到杜蘭特，或許不一定是件好事，「我不知道下季勇士還能贏多少比賽，因為他們為此失去太多團隊黏著性優秀的功能球員，原本勇士的板凳深不可測，甚至能在先發休息時擴大比數。」

上季勇士主帥柯爾（Steve Kerr）握有12名可用之兵，但今夏過後，主要的板凳替補僅剩伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston），能否順利磨合、重新打出上季傲人戰績，Fratello十分懷疑。

不過，勇士在失去波格特（Andrew Bogut）、巴恩斯（Harrison Barnes）、巴柏沙（Leandro Barbosa）後，仍以底薪價碼得到魏斯特（David West）、帕丘利亞（Zaza Pachulia）等人。

Mike Fratello曾執教過老鷹、騎士和灰熊，1985-86賽季曾獲年度最佳總教練，生涯戰績為667勝548敗。