中職》義大轉手富邦早有譜？傳已介入新秀談約

義大日前穿85號的客家情主題球衣出賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦金控將接手義大犀牛可能成真，雖尚未正式宣布，但已開始參與球團事務，傳聞義大簽下選秀前三輪的球員，和富邦參與運作有關。

先前消息，義大因為簽約金預算有限，原本考慮放棄前三輪申皓瑋、陳仕朋、李宗賢某一位球員 ，最後是因富邦出手參與，才順利一次簽下三名球員。

富邦若接手義大，隊名將會更改，可能更名為與SBL球隊相同的「富邦勇士」或是「富邦公牛」。