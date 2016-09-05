中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
2016/09/05 07:55
義大犀牛總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦金控確定將接手義大犀牛，最快9月中對外公布。球團換新東家人事恐會大幅變動，外傳前旅日名將郭源治有可能接任總教練，而現任總教練葉君璋有可能改任球團其他職位。
富邦將以上限3億台幣買下義大犀牛，富邦少東蔡承儒有可能會擔任球隊領隊，而中職秘書長陳俊池、球評袁定文也可能是領隊或副領隊人選。
現任總教練葉君璋合約今年將到期，若是未能續約，有可能改任新球團其他職位，而留下來的總教練空缺，前旅日名將郭源治和中信兄弟隊前總教練謝長亨都是考慮人選。
郭源治。（資料照，記者陳志曲攝）
中信兄弟前總教練謝長亨（左）。（資料照，記者王藝菘攝）
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