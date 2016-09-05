美網》姐妹內戰破局 詹皓晴混雙16強止步

詹皓晴（左）、詹詠然。（資料照，詹詠然提供）

〔體育中心／綜合報導〕名列混雙第五種子詹皓晴與白俄羅斯長人米爾伊，兩人今天在美網16強與地主組合吉伯斯／諾米克夫纏鬥77分鐘後，最終以5：7、6：7輸球，無緣晉級8強。

詹皓晴組合首盤2度遭到破發，但兩人不放棄從1：5落後追到5：5，不過下個發球局又被破，最後以5：7輸掉首盤。第2盤雙方緊咬比分互相破發，纏鬥至搶7大戰，但最後氣力放盡以直落二輸球。

詹皓晴16強止步，也無緣在4強賽看到姊妹相爭的戲碼，姐姐詹詠然將在混雙8強賽對上大會第二種子雪薇多娃／索亞瑞斯組合。