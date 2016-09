MLB》不再當毒瘤 普伊格敲三分砲助道奇二連勝

Your browser does not support iframes.

〔記者陳人齊/綜合報導〕曾被視為道奇休息室麻煩人物的普伊格(Yasiel Puig),今回歸大聯盟第2場比賽開轟,3局敲出三分砲幫助球隊逆轉比數,是道奇今天能以7:4擊敗教士的功臣之一。

普伊格在9月3日重返大聯盟首戰就表現出色,對教士單場敲出2安打,今天敲出的唯一安打就是價值連城的3分砲,也是他2個月以來的首轟。

道奇今天推出菜鳥里昂(Jose De Leon)先發,同時也是他生涯初登版,除普伊格開轟慶祝外,捕手葛朗多(Yasmani Grandal)也敲出2分砲力挺小老弟,最終里昂投6局失4分,飆出9次三振拿下生涯首勝,初登板表現不俗。

里昂是道奇農場第2號新秀,今飆出9次三振是道奇自2002年日籍投手石井一久初登板飆10K以來最多。而洗心革面的普伊格單場2支1敲出3分砲,選到2次保送都回來得分,單場3打點3得分是道奇今天表現最佳的球員。

普伊格敲出三分砲。(美聯社)

道奇菜鳥投手里昂。(美聯社)