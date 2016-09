MLB》皇家牛棚遭狙擊 阿普頓2分砲率老虎登外卡

〔記者陳人齊/綜合報導〕皇家今天在主場與老虎進行3連戰最後一場,8局上索利亞(Joakim Soria)沒守住1分領先,遭重砲J.阿普頓(Justin Upton)敲出2分砲逆轉,終場皇家以5:6不敵老虎,系列賽以1勝2敗坐收,老虎拿下系列賽後則登上美聯外卡,戰績與金鶯並列。

皇家先發沃奎茲(Edinson Volquez)主投6.2局丟4分,退場時仍是敗投候選,但皇家7局下半趁老虎投手群不穩,單局出現2次保送,皇家長打串聯得宜攻下4分大局逆轉。

不過8局皇家勝利組索利亞沒能守成,老虎強棒卡布雷拉(Miguel Cabrera)率先敲安,2出局後重砲手J.阿普頓一棒掃出右外野大牆形成2分砲,將索利亞打成敗投。

老虎在J.阿普頓全壘打的率領下拿下近10場的第7勝,戰績追平金鶯並列美聯外卡第2,皇家吞敗後外卡落後已達4場勝差。

J.阿普頓敲出2分砲率老虎登上美聯外卡。(美聯社)

J.阿普頓逆轉2分砲:

