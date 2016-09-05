MLB》皇家牛棚遭狙擊 阿普頓2分砲率老虎登外卡

〔記者陳人齊／綜合報導〕皇家今天在主場與老虎進行3連戰最後一場，8局上索利亞（Joakim Soria）沒守住1分領先，遭重砲J.阿普頓（Justin Upton）敲出2分砲逆轉，終場皇家以5：6不敵老虎，系列賽以1勝2敗坐收，老虎拿下系列賽後則登上美聯外卡，戰績與金鶯並列。

皇家先發沃奎茲（Edinson Volquez）主投6.2局丟4分，退場時仍是敗投候選，但皇家7局下半趁老虎投手群不穩，單局出現2次保送，皇家長打串聯得宜攻下4分大局逆轉。

不過8局皇家勝利組索利亞沒能守成，老虎強棒卡布雷拉（Miguel Cabrera）率先敲安，2出局後重砲手J.阿普頓一棒掃出右外野大牆形成2分砲，將索利亞打成敗投。

老虎在J.阿普頓全壘打的率領下拿下近10場的第7勝，戰績追平金鶯並列美聯外卡第2，皇家吞敗後外卡落後已達4場勝差。

J.阿普頓敲出2分砲率老虎登上美聯外卡。（美聯社）

J.阿普頓逆轉2分砲：

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